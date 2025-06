Fête de la Musique aux Cimes de Courcy Brain-sur-Allonnes 21 juin 2025 16:30

Venez célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale avec les Cimes de Courcy pour la toute première édition.

Plongez au cœur de la forêt pour vivre une fête de la musique hors du commun.

Au programme :

16h30 BAZIC ORCHESTRA (Brass Band)

17h30 Gypsy Cream (Jazz Manouche)

18h30 Set musical

19h00 Bazic Orchestra (Brass Band)

20h00 Ilyès Black (Duo rap acoustique)

21h00 William Desprez (Guitare/chant)

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 21 juin 2025 le samedi à partir de 16h30. .

678 la cave peinte

Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 47 05 50 info@lescimesdecourcy.fr

English :

Come and celebrate music in a festive and convivial atmosphere with Les Cimes de Courcy for the very first edition.

German :

Feiern Sie die Musik in einer festlichen und geselligen Atmosphäre mit den Cimes de Courcy bei der allerersten Ausgabe.

Italiano :

Venite a celebrare la musica in un’atmosfera festosa e amichevole con Les Cimes de Courcy per la prima edizione.

Espanol :

Venga a celebrar la música en un ambiente festivo y amistoso con Les Cimes de Courcy en su primera edición.

