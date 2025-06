Fête de la Musique aux Halles de Labastide-Marnhac Les Halles de Labastide Labastide-Marnhac 22 juin 2025 19:00

Lot

Fête de la Musique aux Halles de Labastide-Marnhac Les Halles de Labastide Le bourg Labastide-Marnhac Lot

Début : 2025-06-22 19:00:00

fin : 2025-06-22 22:00:00

2025-06-22

On fête la musique aux Halles de Labastide le dimanche 22 juin à partir de 19H avec le groupe Bastingage.

Restauration sur place ,pensez à réserver !

Les Halles de Labastide Le bourg

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 01 94

English :

We’ll be celebrating music at Les Halles de Labastide on Sunday June 22nd from 7pm with the group Bastingage.

Catering on site, remember to reserve!

German :

Am Sonntag, den 22. Juni ab 19 Uhr wird in Les Halles de Labastide die Musik mit der Gruppe Bastingage gefeiert.

Verpflegung vor Ort, denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Domenica 22 giugno, dalle 19.00, festeggiamo la musica a Les Halles de Labastide con il gruppo Bastingage.

Catering in loco, non dimenticate di prenotare!

Espanol :

Celebramos la música en Les Halles de Labastide el domingo 22 de junio a partir de las 19:00 h con el grupo Bastingage.

Catering in situ, ¡no olvide reservar!

