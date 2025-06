Fête de la musique avec Clarity – Bourges 21 juin 2025 19:00

Fête de la musique avec Clarity 23 Rue Mirebeau Bourges Cher

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Praline et Panda vous invite à célébrer la fête de la musique avec le duo Clarity !

Profitez également de cet instant pour vous faire tatouer un flash ! .

23 Rue Mirebeau

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 83 80 94 53 pralineetpanda@gmail.com

English :

Praline et Panda invites you to celebrate the fête de la musique with the Clarity duo!

German :

Praline und Panda laden Sie ein, das Musikfest mit dem Duo Clarity zu feiern!

Italiano :

Praline et Panda vi invitano a festeggiare la festa della musica con il duo Clarity!

Espanol :

Praline et Panda le invitan a celebrar la fiesta de la música con el dúo Clarity

L’événement Fête de la musique avec Clarity Bourges a été mis à jour le 2025-06-12 par OT BOURGES