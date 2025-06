FETE DE LA MUSIQUE AVEC DANIEL G Place Dom Devic Sorèze 21 juin 2025 19:00

Tarn

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 21:30:00

2025-06-21

Venez célèbrer la Fête de la Musique à Sorèze !

Fête de la Musique avec le chanteur Daniel.G, artiste originaire du Tarn à la voix remarquable ce samedi 21 juin 2025 de 19h à 21h30 à Sorèze avec des sons de la grande chanson Française. .

Sorèze 81540 Tarn Occitanie

English :

Come and celebrate the Fête de la Musique in Sorèze!

German :

Feiern Sie die Fête de la Musique in Sorèze!

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête de la Musique a Sorèze!

Espanol :

¡Venga a celebrar la Fiesta de la Música en Sorèze!

