FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC EKO EKO – Sauvian 20 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC EKO EKO 35 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Fête de la Musique avec le duo EKO EKO en live ! Ambiance festive et gratuite. Réservation de table conseillée pour profiter pleinement de la soirée.

Venez célébrer la Fête de la Musique avec le duo EKO EKO pour un concert live gratuit plein d’énergie ! Une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

L’entrée est libre, mais la réservation de table est vivement conseillée pour garantir votre place et profiter pleinement de l’ambiance festive. Ne manquez pas ce rendez-vous musical incontournable ! .

35 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 87

English :

Fête de la Musique with live duo EKO EKO! Free, festive atmosphere. Table reservations recommended to make the most of the evening.

German :

Fête de la Musique mit dem Duo EKO EKO live! Festliche Atmosphäre und kostenlos. Tischreservierung empfohlen, damit Sie den Abend in vollen Zügen genießen können.

Italiano :

Festa della Musica con il duo EKO EKO dal vivo! Atmosfera di festa gratuita. Si consiglia di prenotare il tavolo per approfittare al massimo della serata.

Espanol :

¡Fiesta de la Música con el dúo en directo EKO EKO! Ambiente festivo y gratuito. Se recomienda reservar mesa para disfrutar al máximo de la velada.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC EKO EKO Sauvian a été mis à jour le 2025-06-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE