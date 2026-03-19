FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE SEPIA Eaunes
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE SEPIA Eaunes dimanche 21 juin 2026.
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE SEPIA
VILLAGE Eaunes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Vivez la fête de la musique avec les plus grands tubes des années 80 avec le groupe SEPIA!
Le groupe SEPIA sillonne les routes depuis 7 ans et revisite, avec ses propres arrangements, les plus grands tubes des années 80 à aujourd’hui.
Des morceaux incontournables qui font bouger même les plus timides.
Ambiance garantie ! .
VILLAGE Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie service.culture@mairieaunes.fr
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English :
Enjoy the greatest hits of the 80s with the band SEPIA!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE SEPIA Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE