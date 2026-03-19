FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE SEPIA

VILLAGE Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Vivez la fête de la musique avec les plus grands tubes des années 80 avec le groupe SEPIA!

Le groupe SEPIA sillonne les routes depuis 7 ans et revisite, avec ses propres arrangements, les plus grands tubes des années 80 à aujourd’hui.

Des morceaux incontournables qui font bouger même les plus timides.

Ambiance garantie ! .

VILLAGE Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie service.culture@mairieaunes.fr

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English :

Enjoy the greatest hits of the 80s with the band SEPIA!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE GROUPE SEPIA Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE