Gratuit

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

2025-06-21

A l’occasion de la Fête de la Musique , l’Académie Musicale de Gourdon vous propose d’assister à son atelier d’interprétation du chant choral.

Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11

English :

To mark the Fête de la Musique, the Académie Musicale de Gourdon invites you to attend its choral interpretation workshop.

German :

Anlässlich der Fête de la Musique lädt die Académie Musicale de Gourdon Sie ein, an ihrem Chorworkshop teilzunehmen.

Italiano :

In occasione della Festa della Musica, l’Académie Musicale di Gourdon vi invita a partecipare al suo laboratorio di interpretazione del canto corale.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, la Academia Musical de Gourdon le invita a asistir a su taller de interpretación de canto coral.

