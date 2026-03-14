FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

HALLE DE PORTET Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À Portet, l’été débutera en musique ! Événement à la fois unique et emblématique, la Fête de la Musique sera célébrée en avant-première le vendredi 19 juin!

Dès 17h, le centre du village accueillera les jeunes talents de l’école de musique. Violon, saxophone, flûte, guitare, trompette,

piano, percussions et chant se mêleront pour créer un concert éclectique, allant des classiques intemporels aux sons

contemporains. Plus de 80 musiciens, petits et grands, feront résonner leurs notes pour célébrer l’arrivée de l’été. .

HALLE DE PORTET Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

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English :

In Portet, summer begins with music! A unique and emblematic event, the Fête de la Musique will be previewed on Friday June 19!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE