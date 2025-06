Fête de la Musique avec les Fantastix au Bis Trop Savoyard Samedi 21 juin – Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains 21 juin 2025 23:00

Savoie

Alerte fête de la Musique ! Venez vous ambiancer sur les sons POP ROCK DIVERS du groupe Les Fantastix au bar-restaurant le Bis Trop Savoyard !

Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis »Trop » Savoyard

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 52 20 27 dada7341@hotmail.com

English :

Fête de la Musique alert! Enjoy the POP ROCK DIVERS sounds of Les Fantastix at the bar-restaurant Le Bis Trop Savoyard!

German :

Alarm für die Fête de la Musique! Lassen Sie sich von den POP ROCK DIVERS-Klängen der Gruppe Les Fantastix im Bar-Restaurant Le Bis Trop Savoyard in Stimmung bringen!

Italiano :

Allarme festival musicale! Venite a godervi le sonorità POP ROCK DIVERS del gruppo Les Fantastix al bar-ristorante Le Bis Trop Savoyard!

Espanol :

¡Alerta Fiesta de la Música! ¡Ven a disfrutar de los sonidos POP ROCK DIVERS del grupo Les Fantastix en el bar-restaurante Le Bis Trop Savoyard!

