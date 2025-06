Fête de la musique avec Pascal Chatel – Le Terminus Villeneuve-sur-Lot 21 juin 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Fête de la musique avec Pascal Chatel Le Terminus 2 Avenue Foch Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le 21 juin c’est la fête de la musique et pour en profiter nous avons tout prévu !

Pascal CHATEL viendra animer votre soirée au Terminus !

Sur réservation.

Le 21 juin c’est la fête de la musique et pour en profiter nous avons tout prévu !

Pascal CHATEL viendra animer votre soirée au Terminus !

Sur réservation. .

Le Terminus 2 Avenue Foch

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 22 40

English : Fête de la musique avec Pascal Chatel

June 21 is the fête de la musique, and we’ve got it all planned!

Pascal CHATEL will entertain you at the Terminus!

Reservations required.

German : Fête de la musique avec Pascal Chatel

Am 21. Juni ist die Fête de la Musique und um diese zu genießen, haben wir alles vorbereitet!

Pascal CHATEL wird Ihren Abend im Terminus unterhaltsam gestalten!

Mit Reservierung.

Italiano :

Il 21 giugno è la festa della musica e noi abbiamo tutto quello che vi serve per approfittarne!

Pascal CHATEL vi intratterrà al Terminus!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Fête de la musique avec Pascal Chatel

El 21 de junio es la fiesta de la música, ¡y tenemos todo lo que necesita para disfrutarla al máximo!

Pascal CHATEL le hará disfrutar en la Terminus

Reserva previa.

L’événement Fête de la musique avec Pascal Chatel Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Villeneuve Vallée du Lot