Avoise

Fête de la Musique

Place des Deux Fonds Avoise Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Amicale vous propose une soirée Festive…

L’Amicale Avoise Animations a invité, le cœur de femmes Les Passantes, le Clan des Céciliens, Le chœur d’hommes La Cantonade pour célébrer la Fête de la musique. Ils se produiront sur la place des deux Fonds. A partir de 18 h, chipos, frites, buvette. Annulée, en cas de pluie. .

Place des Deux Fonds Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 57 59 36

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English :

The Association invites you to a festive evening…

L’événement Fête de la Musique Avoise a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Sarthe