Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Avoise

Fête de la Musique Avoise samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place des Deux Fonds

Ville : 72430 Avoise

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Avoise

Fête de la Musique

Place des Deux Fonds Avoise Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’Amicale vous propose une soirée Festive…
L’Amicale Avoise Animations a invité, le cœur de femmes Les Passantes, le Clan des Céciliens, Le chœur d’hommes La Cantonade pour célébrer la Fête de la musique. Ils se produiront sur la place des deux Fonds. A partir de 18 h, chipos, frites, buvette. Annulée, en cas de pluie.   .

Place des Deux Fonds Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 57 59 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association invites you to a festive evening…

L’événement Fête de la Musique Avoise a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Sarthe