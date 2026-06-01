Fête de la Musique Avoise
Fête de la Musique Avoise samedi 20 juin 2026.
Avoise
Fête de la Musique
Place des Deux Fonds Avoise Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’Amicale vous propose une soirée Festive…
L’Amicale Avoise Animations a invité, le cœur de femmes Les Passantes, le Clan des Céciliens, Le chœur d’hommes La Cantonade pour célébrer la Fête de la musique. Ils se produiront sur la place des deux Fonds. A partir de 18 h, chipos, frites, buvette. Annulée, en cas de pluie. .
Place des Deux Fonds Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 57 59 36
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English :
The Association invites you to a festive evening…
L’événement Fête de la Musique Avoise a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Sarthe