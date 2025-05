Fête de la Musique – Avremesnil, 21 juin 2025 16:30, Avremesnil.

Seine-Maritime

Fête de la Musique Place Roland Lavenu Avremesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-21

Début : 2025-06-21 16:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le comité des fêtes vous donne RDV Place Roland Lavenu pour célébrer la musique !

Au programme

16h30 Audition des élèves de l’école de musiuqe Debussy

19h30 Le retour d’une artiste surprise !

21h30 DJ set avec DJ Guss pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Restauration et buvette sur place (moules frites et planches de charcuterie et fromage sur réservation par téléphone), frites saucisses et merguez, glaces et gâteaux.

Le comité des fêtes recherche toujours des bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre !

Place Roland Lavenu

Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 85 94 53

English : Fête de la Musique

The festivities committee invites you to the Place Roland Lavenu to celebrate music!

On the program

4:30pm Audition by students from the Debussy music school

7:30 pm Return of a surprise artist!

9.30pm DJ set with DJ Guss to dance the night away!

Catering and refreshments on site (mussels and French fries, charcuterie and cheese platters by telephone reservation), sausage and merguez fries, ice creams and cakes.

The Comité des fêtes is always looking for volunteers, so don’t hesitate to join us!

German :

Das Festkomitee lädt Sie zum RDV Place Roland Lavenu ein, um die Musik zu feiern!

Auf dem Programm stehen

16.30 Uhr Vorspiel der Schüler der Musikschule Debussy

19.30 Uhr Rückkehr einer Überraschungskünstlerin!

21.30 Uhr DJ-Set mit DJ Guss, damit Sie die Nacht durchtanzen können!

Essen und Trinken vor Ort (Moules Frites und Wurst- und Käsebretter nach telefonischer Reservierung), Pommes Würstchen und Merguez, Eis und Kuchen.

Das Festkomitee sucht immer nach Freiwilligen, zögern Sie nicht, sich ihnen anzuschließen!

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti vi invita in Place Roland Lavenu per festeggiare la musica!

In programma:

16:30 Audizione degli studenti della scuola di musica Debussy

19:30 Ritorno di un artista a sorpresa!

21.30 DJ set con DJ Guss per ballare tutta la notte!

Cibo e rinfreschi in loco (cozze e patatine, taglieri di salumi e formaggi su prenotazione), salsicce e patatine fritte, gelati e torte.

Il comitato dei festeggiamenti è sempre alla ricerca di volontari, quindi non esitate a unirvi a loro!

Espanol :

La comisión de fiestas le invita a la Place Roland Lavenu para celebrar la música

En el programa:

16:30 Audición de los alumnos de la escuela de música Debussy

19.30 Regreso de un artista sorpresa

21.30 h DJ set con DJ Guss para bailar toda la noche

Comida y refrescos in situ (mejillones con patatas fritas, tablas de embutidos y quesos disponibles previa reserva telefónica), salchichas y patatas fritas merguez, helados y pasteles.

El comité de festejos siempre está buscando voluntarios, así que no dudes en unirte a ellos

