Fête de la Musique | Balazé – Balazé, 20 juin 2025 19:00, Balazé.

Ille-et-Vilaine

Fête de la Musique | Balazé CRAPA Parc des Glycines Balazé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 01:00:00

2025-06-20

Fête de la Musique à Balazé

Vendredi 20 juin 2025 Dès 19h00 CRAPA de Balazé

Pour la quatrième année consécutive, le comité des fêtes Balaz’en Fêtes vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive.

Un événement gratuit, ouvert à tous ! Fidèles aux valeurs de la Fête de la Musique rendre la culture accessible à tous nous vous proposons une soirée entièrement gratuite en plein air, sur le site du CRAPA de Balazé.

Cet événement ne pourrait voir le jour sans le soutien précieux de la municipalité de Balazé et l’investissement d’une trentaine de bénévoles.

Programmation 2025

19h15 FFF Brass Band Fanfare déambulatoire composée de 15 à 20 musiciens venus de Vitré. Une entrée en fanfare pour lancer la soirée dans la bonne humeur !

20h00 Trio des Champs Musique traditionnelle de Haute-Bretagne (Vitré). Un trio authentique et énergique Nicolas Rozé (accordéon diatonique/chant), Christophe Brillet (vielle à roue/chant) et Olivier Lepage (clarinette/chant) font danser le public sur des airs de rondes, polkas, scottishes, mazurkas… et En avant-deux !

21h30 FFF Brass Band (2ᵉ set) Retour de la fanfare pour un second souffle musical avant la suite des festivités.

22h00 MAGO Duo hip-hop diatonique Rennes. Max (Le P’tit Son) et Gérome (Le Pied de la Pompe) fusionnent accordéon, guitare et chant pour une alchimie musicale unique. Membres du Collectif 13, ils incarnent l’esprit de partage, de liberté et de création.

23h30 Molotov Brothers feat. DJ Ordoeuvre Trio Scratch’N’Cuivres Rennes. Un show électrisant mêlant machines, scratch vinyle, trombone et saxophone. DJ Ordoeuvre, remplaçant de David Bariou, est un champion du monde de turntablism (SMF 2021), reconnu pour son approche jazz et technique du DJing. Au programme Balkan Beats, Drum’n’Bass survitaminée, Valse, Tempos Latinos… Préparez-vous à danser jusqu’à la dernière note !

Fin prévue vers 1h00 du matin.

Infos pratiques

● Buvette (bières, vins, softs)

● Restauration maison avec des produits locaux

● Paiement par carte bancaire accepté .

CRAPA Parc des Glycines

Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 98 87 18

