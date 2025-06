FÊTE DE LA MUSIQUE CASINO DE BARBAZAN Barbazan 21 juin 2025 20:00

Haute-Garonne

Avec Jay See Duo (pop soul et latino).

Entrée gratuite.

Possibilité de repas-concert (18€ ou 400pts soirée grillades dessert boisson). .

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuilerie

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 60

English :

With Jay See Duo (pop soul and latino).

German :

Mit Jay See Duo (Pop Soul und Latino).

Italiano :

Con Jay See Duo (pop soul e latino).

Espanol :

Con Jay See Duo (pop soul y latino).

