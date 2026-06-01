Bardos

Fête de la musique.

Le Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Animations musicales et restauration. .

Le Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Fête de la musique.

L’événement Fête de la musique. Bardos a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque