Fête de la musique. Bardos
Fête de la musique. Bardos samedi 20 juin 2026.
Bardos
Fête de la musique.
Le Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Animations musicales et restauration. .
Le Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Fête de la musique.
L’événement Fête de la musique. Bardos a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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