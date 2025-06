Fête de la musique – Bar tabac Ducreux Bas-en-Basset 21 juin 2025 20:00

Haute-Loire

Fête de la musique Bar tabac Ducreux 4-6 place centrale Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Votre bar tabac de la marie organise un concert de rock avec le groupe Gas Elders en extérieur le 21 juin

venez profiter avec vos familles, enfants, amis pour chanter dans la joie et la bonne humeur

.

Bar tabac Ducreux 4-6 place centrale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Your bar tabac de la marie is organizing an outdoor rock concert by the Gas Elders on June 21

come along with your family, children and friends to sing along in a joyous, good-humored atmosphere

German :

Ihre Bar Tabac de la marie organisiert am 21. Juni ein Rockkonzert mit der Band Gas Elders im Freien

kommen Sie mit Ihren Familien, Kindern und Freunden und genießen Sie das Singen in Freude und guter Laune

Italiano :

Il 21 giugno il vostro bar tabac de la marie organizza un concerto rock all’aperto con il gruppo Gas Elders

venite con la vostra famiglia, i vostri figli e i vostri amici per cantare in un’atmosfera gioiosa e divertente

Espanol :

Tu bar tabac de la marie organiza el 21 de junio un concierto de rock al aire libre con el grupo Gas Elders

ven con tu familia, niños y amigos a cantar en un ambiente alegre y de buen humor

L’événement Fête de la musique Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron