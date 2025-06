Fête de la musique Le Tey Tey Bas-en-Basset 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Fête de la musique Le Tey Tey 8 rue du commerce, 43210 Bas en Basset Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Ce samedi, fête de la musique au Snack Le Tey Tey animé par Enzo Gerey.

Le Tey Tey 8 rue du commerce, 43210 Bas en Basset

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 40 21

English :

This Saturday, music festival at Snack Le Tey Tey, hosted by Enzo Gerey.

German :

Diesen Samstag findet im Snack Le Tey Tey ein Musikfest statt, das von Enzo Gerey moderiert wird.

Italiano :

Questo sabato, festival musicale presso lo Snack Le Tey Tey ospitato da Enzo Gerey.

Espanol :

Este sábado, festival de música en el Snack Le Tey Tey presentado por Enzo Gerey.

