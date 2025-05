Fête de la musique – impasse de la barrière Batilly, 20 juin 2025 19:00, Batilly.

Meurthe-et-Moselle

Fête de la musique impasse de la barrière Salle polyvalente Batilly Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-20 19:00:00

2025-06-20

Venez célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale.

Au programme

Cosmic Clic

Game Cover

Frin’K

L’école de musique Crescendo

Restauration et buvette sur place

Et pour les plus jeunes (et les grands enfants !), les mascottes de l’association ImaginR54 seront de la partieTout public

impasse de la barrière Salle polyvalente

Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 64 13 secretariat@mairiebatilly.fr

English :

Come and celebrate music in a festive and convivial atmosphere.

On the program:

Cosmic Clic

Game Cover

Frin’K

Crescendo Music School

Catering and refreshments on site

And for the youngest (and the oldest!), mascots from the ImaginR54 association will be on hand

German :

Feiern Sie die Musik in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Auf dem Programm stehen

Cosmic Clic

Game Cover

Frin’K

Die Musikschule Crescendo

Essen und Trinken vor Ort

Und für die jüngsten (und die großen!) Kinder sind die Maskottchen des Vereins ImaginR54 mit von der Partie

Italiano :

Venite a celebrare la musica in un’atmosfera festosa e amichevole.

In programma:

Cosmic Clic

Gioco Cover

Frin’K

Scuola di musica Crescendo

Catering e rinfreschi in loco

E per i più piccoli (e i più grandi!) saranno presenti le mascotte dell’associazione ImaginR54

Espanol :

Venga a celebrar la música en un ambiente festivo y cordial.

En el programa:

Clic Cósmico

Juego Cover

Frin’K

Escuela de Música Crescendo

Catering y refrescos in situ

Y para los más pequeños (¡y los mayores!), estarán presentes las mascotas de la asociación ImaginR54

