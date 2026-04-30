Fête de la musique rue St Jean 14400 Bayeux Bayeux

Bayeux

Fête de la musique

rue St Jean 14400 Bayeux Devant l’Office du tourisme de Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique à Bayeux

Devant l’Office de Tourisme, Rue Saint-Jean, le 21 juin de 18h30 à 00h30

Soirée de concerts en plein air proposée par l’association Musikoblokos.

4 groupes au programme Dacodac, Free Deepers, Mad Mus, Beast Pressured

Ambiance fête au cœur de la ville

Fête de la Musique à Bayeux une soirée 100% live et festive !

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’association Musikoblokos vous donne rendez-vous pour une grande soirée musicale en plein cœur de la ville.

Lieu Devant l’Office de Tourisme, Rue Saint-Jean

Date Dimanche 21 juin

Horaires de 18h30 à 00h30

Pendant 6 heures, la rue se transforme en véritable scène à ciel ouvert avec une programmation éclectique et énergique

Dacodac

Free Deepers

Mad Mus

Beast Pressured

Au programme concerts live, ambiance populaire et conviviale, et une touche disco pour faire danser petits et grands !

Une soirée idéale pour profiter de l’été, découvrir des groupes locaux et vibrer au rythme de la musique en plein centre-ville. .

rue St Jean 14400 Bayeux Devant l’Office du tourisme de Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 82 71 62 53 assomusikoblokos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

Fête de la Musique in Bayeux

In front of the Tourist Office, Rue Saint-Jean, on 21 June from 6.30 pm to 12.30 am

An evening of open-air concerts organised by the Musikoblokos association.

4 bands on the programme: Dacodac, Free Deepers, Mad Mus, Beast Pressured

Party atmosphere in the heart of t…

L’événement Fête de la musique Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom