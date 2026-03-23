Fête de la musique Beaulieu-lès-Loches

Fête de la musique Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 2026-06-21

Fête de la musique Beaulieu-lès-Loches dimanche 21 juin 2026.

Fête de la musique

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique.
Fête de la musique.   .

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10  contact@guinguette-lesjavanaises.com

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English :

Music festival.

L’événement Fête de la musique Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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