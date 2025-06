Fête de la musique Behren-lès-Forbach 28 juin 2025 18:00

Moselle

Fête de la musique 9 rue d’etzling Behren-lès-Forbach Moselle

Organisée par l’Association culturelle de Behren avec la Musique municipale, la chorale de l’ACB, le groupe Ritmix-Squadra et ses chansons années 80-90, puis un grand karaoké.

Scène ouverte pour les amateurs de vocalises en s’amusant en chansons. Petite restauration avec grillades, frites, crêpes, barbe à papa, glaces et un stand de bonbons pour les gourmands. Le 28 juin 2025 à partir de 18h00 sur l’aire de Loisirs de l’Almet.Tout public

9 rue d’etzling

Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 6 21 02 68 79 mairie@ville-behren.fr

English :

Organized by the Association culturelle de Behren with the Musique municipale, the ACB choir, the group Ritmix-Squadra and their songs from the 80s and 90s, followed by karaoke.

An open stage for vocalists to have fun singing along. Light refreshments with grills, French fries, crêpes, cotton candy, ice creams and a candy stand for those with a sweet tooth. June 28, 2025 from 6:00 p.m. on the Almet recreation area.

German :

Organisiert vom Kulturverein Behren mit der Stadtmusik, dem Chor des ACB, der Gruppe Ritmix-Squadra und ihren Liedern aus den 80er und 90er Jahren, dann eine große Karaokeveranstaltung.

Offene Bühne für die Liebhaber von Vokalisen, die sich mit Liedern amüsieren. Kleiner Imbiss mit Gegrilltem, Pommes frites, Crêpes, Zuckerwatte, Eis und einem Süßigkeitenstand für Naschkatzen. Am 28. Juni 2025 ab 18.00 Uhr auf dem Freizeitgelände von L’Almet.

Italiano :

Organizzato dall’Association culturelle de Behren con la banda municipale, il coro ACB, il gruppo Ritmix-Squadra e le loro canzoni degli anni ’80 e ’90, seguite da una grande sessione di karaoke.

C’è anche un palco aperto per chi ama cantare e divertirsi. Un leggero rinfresco con grigliate, patatine, crêpes, zucchero filato, gelati e una bancarella di dolci per i più golosi. 28 giugno 2025 dalle 18.00 nell’area ricreativa di Almet.

Espanol :

Organizado por la Association culturelle de Behren con la banda municipal, el coro ACB, el grupo Ritmix-Squadra y sus canciones de los años 80 y 90, seguido de una gran sesión de karaoke.

También habrá un escenario abierto para los que les guste cantar y divertirse. Refrescos ligeros como parrilladas, patatas fritas, crepes, algodón de azúcar, helados y un puesto de dulces para los más golosos. 28 de junio de 2025 a partir de las 18.00 horas en la zona de ocio de Almet.

