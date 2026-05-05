Bennwihr

Fête de la musique

Place de la mairie Bennwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fêter la musique en profitant d’un moment sur la place du village, une part de tarte flambée à la main c’est ce que vous propose la mairie de Bennwihr à l’occasion de cette soirée.

Venez fêter la musique à Bennwihr à partir de 18h avec le groupe folklorique Les Joyeux Vignerons et à partir de 20h le groupe de rock Retrock enflammera la piste de danse. Restauration sur place. 0 .

Place de la mairie Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Celebrate music by enjoying a moment on the village square, a slice of tarte flambée in your hand: this is what the Bennwihr town hall is proposing for this evening.

L’événement Fête de la musique Bennwihr a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr