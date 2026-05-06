Bitschwiller-lès-Thann

Fête de la musique

3 rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Animations pour les enfants, vente de pâtisseries, buvette, scène extérieure ouverte à tous (inscriptions au 06 83 13 66 45 ou braun.luc@orange.fr)

Venez retrouver la Musique Municipale pour une soirée musicale et festive. Animations pour les enfants, vente de pâtisseries, buvette, petite restauration, scène extérieure ouverte à tous. C’est l’occasion de venir entre amis ou en famille passer une soirée rythmée par la curiosité, la spontanéité et la diversité des genres musicaux. Des concerts gratuits permettent la célébration de la musique vivante pour tous et par tous. .

3 rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 13 66 45 mmbt68620@gmail.com

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English :

Entertainment for children, bake sale, refreshments, outdoor stage open to all (to register, call 06 83 13 66 45 or braun.luc@orange.fr)

L’événement Fête de la musique Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay