Fête de la musique Bitschwiller-lès-Thann
Fête de la musique Bitschwiller-lès-Thann vendredi 19 juin 2026.
Bitschwiller-lès-Thann
Fête de la musique
3 rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Animations pour les enfants, vente de pâtisseries, buvette, scène extérieure ouverte à tous (inscriptions au 06 83 13 66 45 ou braun.luc@orange.fr)
Venez retrouver la Musique Municipale pour une soirée musicale et festive. Animations pour les enfants, vente de pâtisseries, buvette, petite restauration, scène extérieure ouverte à tous. C’est l’occasion de venir entre amis ou en famille passer une soirée rythmée par la curiosité, la spontanéité et la diversité des genres musicaux. Des concerts gratuits permettent la célébration de la musique vivante pour tous et par tous. .
3 rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 13 66 45 mmbt68620@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Entertainment for children, bake sale, refreshments, outdoor stage open to all (to register, call 06 83 13 66 45 or braun.luc@orange.fr)
L’événement Fête de la musique Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Bitschwiller-lès-Thann (Haut-Rhin)
- Bourse toutes collections Bitschwiller-lès-Thann 30 mai 2026