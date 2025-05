Fête de la Musique – Blâmont, 21 juin 2025 18:30, Blâmont.

Le tout nouveau comité des fêtes organise le samedi 21 juin la fête de la musique évènement incontournable marquant le début de l’été. Cette manifestation aura lieu sur la zone de loisirs de Blâmont à l’abri fête. Accueil à partir de 18 h 30 avec restauration sur place. Trois groupes de musique animeront la soirée: l’école de musique, le groupe Testimonial Agency et le groupe Stache Band.

Renseignements au 03 83 76 28 28Tout public

Zone de Loisirs

Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 28 28

English :

On Saturday June 21, the newly-formed Comité des Fêtes is organizing the « Fête de la Musique », a not-to-be-missed event marking the start of summer. The event will take place in the Blâmont leisure area, in the party shelter. Reception from 6:30 p.m. with on-site catering. Three music groups will be performing: the music school, Testimonial Agency and the Stache Band.

Information: 03 83 76 28 28

German :

Das neu gegründete Festkomitee organisiert am Samstag, den 21. Juni, die « Fête de la Musique », ein unumgängliches Ereignis zu Beginn des Sommers. Die Veranstaltung findet in der Freizeitzone von Blâmont in der « abri fête » statt. Empfang ab 18:30 Uhr mit Verpflegung vor Ort. Drei Musikgruppen werden den Abend gestalten: die Musikschule, die Gruppe Testimonial Agency und die Gruppe Stache Band.

Informationen unter 03 83 76 28 28

Italiano :

Sabato 21 giugno, il neo-comitato del Festival organizza la « Fête de la Musique », un evento imperdibile che segna l’inizio dell’estate. L’evento si svolgerà nell’area ricreativa di Blâmont, presso il rifugio della festa. L’evento inizierà alle 18.30, con cibo e bevande disponibili sul posto. Si esibiranno tre gruppi musicali: la scuola di musica, i Testimonial Agency e la Stache Band.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03 83 76 28 28

Espanol :

El sábado 21 de junio, el recién constituido Comité de Fiestas organiza la « Fiesta de la Música », una cita ineludible que marca el comienzo del verano. El acto tendrá lugar en la zona de ocio de Blâmont, en el refugio del festival. Comenzará a las 18.30 h y habrá comida y bebida in situ. Actuarán tres grupos musicales: la escuela de música, Testimonial Agency y Stache Band.

Para más información, llame al 03 83 76 28 28

