Fête de la musique – Blangy-sur-Bresle 21 juin 2025 17:00

Seine-Maritime

Fête de la musique Place Georges Durand Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

2025-06-21

Place de la mairie

> 16h-17h Fanfare de rue avec l’Harmonie municipale Blangy-Bouttencourt (départ école Fréchon jusqu’à la mairie)

> 17h-18h Démonstrations des majorettes « Les Crystalines »

> 18h-19h Concert du groupe « Five directions » (ateliers rock de l’espace musical)

> 18h45-19h45 Concert de OuiL

> 19h45-20h15 Fanfare de rue

> 20h15-21h15 Concert du groupe « Melting potes » (ateliers rock de l’espace musical)

> 21h15 Concert de Tony

Restauration et buvette sur place

Renseignements au 02 35 93 50 05

Place Georges Durand

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 50 05

English : Fête de la musique

Place de la mairie

> 4pm-5pm: Street fanfare with the Harmonie municipale Blangy-Bouttencourt (from école Fréchon to town hall)

> 5pm-6pm: Demonstrations by « Les Crystalines » majorettes

> 18h-19h: Concert by the group « Five directions » (rock workshops at the Espace Musical)

> 18h45-19h45: Concert by OuiL

> 19h45-20h15: Street brass band

> 8.15-9.15pm: Concert by « Melting potes » (rock workshops)

> 9:15pm: Concert by Tony

Catering and refreshments on site

Information: 02 35 93 50 05

German :

Platz vor dem Rathaus

> 16.00-17.00 Uhr: Straßenfanfare mit der Harmonie municipale Blangy-Bouttencourt (Start école Fréchon bis zum Rathaus)

> 17-18 Uhr: Vorführungen der Majoretten « Les Crystalines »

> 18.00-19.00 Uhr: Konzert der Gruppe « Five directions » (Rock-Workshops des Espace Musical)

> 18.45-19.45 Uhr: Konzert von « OuiL »

> 19.45-20.15 Uhr: Straßenfanfare

> 20.15-21.15 Uhr: Konzert der Gruppe « Melting potes » (Rockworkshops des Espace Musical)

> 21.15 Uhr: Konzert von Tony

Essen und Trinken vor Ort

Auskünfte unter 02 35 93 50 05

Italiano :

Piazza del Municipio

> ore 16.00-17.00: Banda di strada con l’Harmonie municipale Blangy-Bouttencourt (dall’École Fréchon al municipio)

> 17.00-18.00: Dimostrazione delle majorette « Les Crystalines »

> ore 18.00-19.00: Concerto del gruppo « Five Directions » (laboratori rock presso l’Espace Musical)

> ore 18.45-19.45: Concerto degli OuiL

> 19.45-20.15: Banda di strada

> ore 20.15-21.15: Concerto del gruppo « Melting potes » (laboratori rock presso il Centro musicale)

> ore 21.15: Concerto di Tony

Ristorazione e rinfreschi in loco

Informazioni al numero 02 35 93 50 05

Espanol :

Plaza de la alcaldía

> 16.00-17.00 h: Banda de música con la Harmonie municipale Blangy-Bouttencourt (de la École Fréchon al ayuntamiento)

> 17.00-18.00 h: Demostración de las majorettes « Les Crystalines

> 18.00-19.00 h: Concierto del grupo « Five Directions » (talleres de rock en el Espace Musical)

> 18.45-19.45 h: Concierto de OuiL

> 19.45-20.15 h: Banda callejera

> 20.15-21.15 h: Concierto del grupo « Melting potes » (talleres de rock en el centro musical)

> 21.15 h: Concierto de Tony

Restauración y refrescos in situ

Información en el 02 35 93 50 05

L’événement Fête de la musique Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle