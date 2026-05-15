Fête de la Musique Blotzheim
Fête de la Musique Blotzheim samedi 20 juin 2026.
Blotzheim
Fête de la Musique
20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la musique et passer une soirée conviviale et festive sous chapiteau, animée par l’orchestre Les Willerthaler ! Au programme ambiance chaleureuse, musique entraînante et piste de danse ouverte à tous pour partager un moment inoubliable entre amis ou en famille.
Buvette sur place et petite restauration tout au long de la soirée 0 .
20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Fête de la Musique Blotzheim a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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