Blotzheim

Fête de la Musique

20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la musique et passer une soirée conviviale et festive sous chapiteau, animée par l’orchestre Les Willerthaler ! Au programme ambiance chaleureuse, musique entraînante et piste de danse ouverte à tous pour partager un moment inoubliable entre amis ou en famille.

Buvette sur place et petite restauration tout au long de la soirée 0 .

20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Fête de la Musique Blotzheim a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue