Fête de la musique – Bois-d’Ennebourg 20 juin 2025 18:30

Seine-Maritime

Fête de la musique Bois-d’Ennebourg Seine-Maritime

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

La commune de Bois-D’Ennebourg vous accueil le 20 juin pour la fête de la musique.

Venez découvrir la chorale de l’école de BLE, le guitariste Hugo, le groupe Blackflowers et Soundcasters.

Restauration sur place

Bois-d’Ennebourg 76160 Seine-Maritime Normandie

English : Fête de la musique

The commune of Bois-D’Ennebourg welcomes you on June 20 for the Fête de la Musique.

Come and discover the BLE school choir, guitarist Hugo, the band Blackflowers and Soundcasters.

Catering on site

German :

Die Gemeinde Bois-D’Ennebourg empfängt Sie am 20. Juni zur Fête de la Musique.

Erleben Sie den Chor der Schule von BLE, den Gitarristen Hugo, die Gruppe Blackflowers und Soundcasters.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Il Bois-D’Ennebourg vi dà il benvenuto al suo festival musicale il 20 giugno.

Venite a scoprire il coro della scuola BLE, il chitarrista Hugo, il gruppo Blackflowers e i Soundcasters.

Ristorazione in loco

Espanol :

Bois-D’Ennebourg le da la bienvenida a su festival de música el 20 de junio.

Venga a descubrir el coro de la escuela BLE, el guitarrista Hugo, el grupo Blackflowers y Soundcasters.

Restauración in situ

