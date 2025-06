Fête de la Musique Boulbon 21 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique Samedi 21 juin 2025 de 19h à 23h. Place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Chaque année Boulbon célèbre la Fête de la Musique et promet une soirée vibrante sous les étoiles de la Montagnette.

Le groupe Fréquence Émotion revisite les grandes voix de la chanson française avec un répertoire pop et variétés. .

Place Gilles Léontin

Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Every year Boulbon celebrates the Fête de la Musique and promises a vibrant evening under the stars of the Montagnette.

German :

Jedes Jahr feiert Boulbon die Fête de la Musique und verspricht einen vibrierenden Abend unter den Sternen der Montagnette.

Italiano :

Ogni anno Boulbon celebra la Fête de la Musique, promettendo una serata vibrante sotto le stelle della Montagnette.

Espanol :

Cada año, Boulbon celebra la Fête de la Musique, que promete una velada vibrante bajo las estrellas de la Montagnette.

