Boulogne-sur-Gesse

FÊTE DE LA MUSIQUE

PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

De la musique et un bon repas = une excellente soirée en perspective !

Restauration possible sur place.

Buvette et repas du comité melon et jambon de pays, cœurs de canard et frite, croustade aux pommes

Sans réservation, dans la limite des stocks disponibles 18 .

PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie contact.cdfboulogne@gmail.com

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English :

Music and good food make for a great evening!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE