Bourg-Blanc

Fête de la Musique Bourg Blanc

1 Place de l’Étang Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux sur la place de la Mairie à partir de 18h30 pour des concerts Zumba par Gérald Saint Pierre, Aber’s Country, Cap02, TOOT ou encore Flash Music29.

Restauration sur place saucisses merguez frites Paillasse .

1 Place de l’Étang Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 84 58 13

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English :

L’événement Fête de la Musique Bourg Blanc Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS