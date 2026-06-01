Fête de la Musique Bourg Blanc Bourg-Blanc
Fête de la Musique Bourg Blanc Bourg-Blanc samedi 20 juin 2026.
Bourg-Blanc
Fête de la Musique Bourg Blanc
1 Place de l’Étang Bourg-Blanc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux sur la place de la Mairie à partir de 18h30 pour des concerts Zumba par Gérald Saint Pierre, Aber’s Country, Cap02, TOOT ou encore Flash Music29.
Restauration sur place saucisses merguez frites Paillasse .
1 Place de l’Étang Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 84 58 13
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English :
L’événement Fête de la Musique Bourg Blanc Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS