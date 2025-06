Fête de la musique – Office de Tourisme Brantôme en Périgord 21 juin 2025 18:00

Dordogne

Fête de la musique Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Les élèves et les profs de l’école de musique Fa-Si-La Jouez! participent à la fête de la musique à Brantôme: piano, violon, chant et danse. Venez nombreux nous écouter à 18h à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 86 06 37

English : Fête de la musique

Students and teachers from the Fa-Si-La Jouez! music school are taking part in the Brantôme music festival: piano, violin, singing and dancing. Come and listen to us at 6pm at the Tourist Office.

German : Fête de la musique

Die Schüler und Lehrer der Musikschule Fa-Si-La Jouez! nehmen am Musikfest in Brantôme teil: Klavier, Geige, Gesang und Tanz. Kommen Sie um 18 Uhr in das Office de Tourisme und hören Sie uns zu.

Italiano :

Gli allievi e gli insegnanti della scuola di musica Fa-Si-La Jouez! partecipano al festival musicale di Brantôme: pianoforte, violino, canto e danza. Venite ad ascoltarci alle 18.00 presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol : Fête de la musique

Alumnos y profesores de la escuela de música Fa-Si-La Jouez! participan en el festival de música de Brantôme: piano, violín, canto y baile. Venga a escucharnos a las 18:00 en la Oficina de Turismo.

L’événement Fête de la musique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-06-10 par Val de Dronne