FETE DE LA MUSIQUE BRASSERIE L’INATTENDUE Assas 21 juin 2025 07:00

Hérault

FETE DE LA MUSIQUE BRASSERIE L’INATTENDUE 307 Grand’Rue Assas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le samedi 21 juin à partir de 19h, la brasserie l’Inattendue célèbre la fête de la musique avec au programme concert, soirée dansante musique variée des années 70 au années 2010.

Retrouvons-nous autour d’un petit repas et d’une bonne musique d’ambiance.

Réservation conseillée au 06 76 72 71 55. .

307 Grand’Rue

Assas 34820 Hérault Occitanie +33 6 76 72 71 55

English :

On Saturday June 21 from 7pm, brasserie l?Inattendue celebrates the fête de la musique with a concert and dance party, featuring music from the 70s to the 2010s.

German :

Am Samstag, den 21. Juni ab 19 Uhr feiert die Brasserie L’Inattendue die Fête de la Musique. Auf dem Programm stehen ein Konzert und ein Tanzabend mit abwechslungsreicher Musik von den 70ern bis 2010.

Italiano :

Sabato 21 giugno, a partire dalle 19.00, la brasserie l’Inattendue celebra la festa della musica con un concerto e una festa da ballo con musica dagli anni ’70 al 2010.

Espanol :

El sábado 21 de junio, a partir de las 19.00 h, la brasserie l’Inattendue celebra la fiesta de la música con un concierto y una fiesta de baile con música de los años 70 a 2010.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE BRASSERIE L’INATTENDUE Assas a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP