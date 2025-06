Fête de la musique – Ville de Brest Brest 21 juin 2025 12:00

Finistère

Fête de la musique Ville de Brest Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 12:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

Date(s) :

2025-06-21

C’est l’un des rendez-vous les plus très attendus de l’année, avec pour mot d’ordre, la richesse créative locale.

Les structures partenaires et les musiciens amateurs proposent des temps forts de rencontres et de convivialité sur les scènes, en rue et dans les jardins.

La musique sera présente dans différents lieux du centre-ville, du Jardin Kennedy jusqu’au Port de Commerce, laissez-vous surprendre au gré de nombreuses propositions musicales dès l’heure de midi jusqu’en soirée.

Programmation à retrouver en ligne, sur Brest.fr ou en version papier à l’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole. .

Ville de Brest Divers lieux

Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Brest a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole