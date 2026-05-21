Fête de la Musique Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne
Fête de la Musique Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne dimanche 14 juin 2026.
Brie-sous-Mortagne
Fête de la Musique
Salle des Fêtes 3 rue de l’École Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Fête de la musique avec repas dansant animé par Michel Beaulieu et Jacques Clément organisée par Brie Animation La Rose des Vents .
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Salle des Fêtes 3 rue de l’École Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 30 86
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English :
Fête de la musique with dinner-dance hosted by Michel Beaulieu and Jacques Clément, organized by Brie Animation La Rose des Vents .
L’événement Fête de la Musique Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Royan Atlantique