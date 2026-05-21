Fête de la Musique Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne

Brie-sous-Mortagne

Fête de la Musique

Salle des Fêtes 3 rue de l’École Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fête de la musique avec repas dansant animé par Michel Beaulieu et Jacques Clément organisée par Brie Animation La Rose des Vents .

.

Salle des Fêtes 3 rue de l’École Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 30 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique with dinner-dance hosted by Michel Beaulieu and Jacques Clément, organized by Brie Animation La Rose des Vents .

L’événement Fête de la Musique Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Royan Atlantique