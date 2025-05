Fête de la musique – Bry, 20 juin 2025 07:00, Bry.

Nord

Fête de la musique 16 Place de l’église Bry Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-20

Cette année c’est encore sur 2 jours que la musique va vibrer à Bry !

16 Place de l’église

Bry 59144 Nord Hauts-de-France +33 3 27 49 73 80 mairie.bry@wanadoo.fr

English :

This year, Bry will once again be rocking to music over 2 days!

German :

Dieses Jahr wird die Musik in Bry wieder zwei Tage lang vibrieren!

Italiano :

Anche quest’anno Bry si scatenerà a ritmo di musica per 2 giorni!

Espanol :

Este año, Bry volverá a vibrar con la música durante dos días

