Buchères

Fête de la musique

Préau ALSH Buchères Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Au programme musique, chant, danse et bonne humeur pour partager un agréable moment entre amis ou en famille.



> Restauration sur place

> Buvette* disponible tout au long de la soirée



Une soirée placée sous le signe de la convivialité et du plaisir de se retrouver autour de la musique. Venez nombreux !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Préau ALSH Buchères 10800 Aube Grand Est +33 6 41 56 53 97 frederichubert@live.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Buchères a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne