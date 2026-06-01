Fête de la musique Buchères
Fête de la musique Buchères vendredi 19 juin 2026.
Buchères
Fête de la musique
Préau ALSH Buchères Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Au programme musique, chant, danse et bonne humeur pour partager un agréable moment entre amis ou en famille.
> Restauration sur place
> Buvette* disponible tout au long de la soirée
Une soirée placée sous le signe de la convivialité et du plaisir de se retrouver autour de la musique. Venez nombreux !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Préau ALSH Buchères 10800 Aube Grand Est +33 6 41 56 53 97 frederichubert@live.fr
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English :
L’événement Fête de la musique Buchères a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne