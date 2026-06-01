Fête de la musique Parking du Musée du Cinéma Bueil
Fête de la musique Parking du Musée du Cinéma Bueil samedi 20 juin 2026.
Bueil
Fête de la musique
Parking du Musée du Cinéma 8 Grande rue Bueil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin, rejoignez-nous dès 18h sur le parking du Musée du Cinéma à Bueil pour une soirée festive et conviviale organisée par le Comité des Fêtes de Bueil !
Au programme
• 18h30 Concert du groupe Insomnia
• 20h00 Concert du groupe Furious Routiers
• 23h00 Feu d’artifice
Restauration et buvette sur place
Barbecue sur place
Entrée gratuite .
Parking du Musée du Cinéma 8 Grande rue Bueil 27730 Eure Normandie
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Bueil a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération