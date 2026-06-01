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Fête de la musique Parking du Musée du Cinéma Bueil

Fête de la musique Parking du Musée du Cinéma Bueil samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parking du Musée du Cinéma

Adresse : 8 Grande rue

Ville : 27730 Bueil

Département : Eure

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bueil

Fête de la musique

Parking du Musée du Cinéma 8 Grande rue Bueil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le samedi 20 juin, rejoignez-nous dès 18h sur le parking du Musée du Cinéma à Bueil pour une soirée festive et conviviale organisée par le Comité des Fêtes de Bueil !

Au programme
• 18h30 Concert du groupe Insomnia
• 20h00 Concert du groupe Furious Routiers
• 23h00 Feu d’artifice

Restauration et buvette sur place
Barbecue sur place

Entrée gratuite   .

Parking du Musée du Cinéma 8 Grande rue Bueil 27730 Eure Normandie  

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bueil a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération