Fête de la Musique Église de Guinas Cachen

Cachen

Fête de la Musique

Église de Guinas Guinas Cachen Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Musique résonne en l’église de Guinas ! La soirée débute à 18h avec le concert de la chorale A tous choeurs avec des chants divers.

La soirée se poursuivra autour de la table pour un repas convivial. Attention, les places étant limitées, il faudra réserver votre place avant le 16 Juin.

La Musique résonne en l’église de Guinas ! La soirée débute à 18h avec le concert de la chorale A tous choeurs avec des chants divers.

La soirée se poursuivra autour de la table pour un repas convivial. Attention, les places étant limitées, il faudra réserver votre place avant le 16 Juin. .

Église de Guinas Guinas Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 84 16 40

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English :

Music resounds in the church of Guinas! The evening kicks off at 6pm with a concert by the A tous choeurs choir, featuring a variety of songs.

The evening continues around the table for a convivial meal. Places are limited, so reserve your place before June 16.

L’événement Fête de la Musique Cachen a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Landes d’Armagnac