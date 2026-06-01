Camlez

Fête de la musique

1 place de la Mairie Camlez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée à Camlez, buvette et restauration sur place .

1 place de la Mairie Camlez 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 75 41

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English :

L’événement Fête de la musique Camlez a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose