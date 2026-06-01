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Fête de la musique Camlez

Fête de la musique Camlez samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 place de la Mairie

Ville : 22450 Camlez

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Camlez

Fête de la musique

1 place de la Mairie Camlez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique organisée à Camlez, buvette et restauration sur place   .

1 place de la Mairie Camlez 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 75 41 

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English :

L’événement Fête de la musique Camlez a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose