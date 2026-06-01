Fête de la musique Camlez
Fête de la musique Camlez samedi 20 juin 2026.
Camlez
Fête de la musique
1 place de la Mairie Camlez Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée à Camlez, buvette et restauration sur place .
1 place de la Mairie Camlez 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 75 41
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English :
L’événement Fête de la musique Camlez a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose