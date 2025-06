FÊTE DE LA MUSIQUE Canohès 21 juin 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Place Jean Ferrat Canohès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Rendez-vous le 21 juin pour une soirée musicale inoubliable dans les rues de Canohès !

Place Jean Ferrat

Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03

English :

Join us on June 21 for an unforgettable musical evening in the streets of Canohès!

German :

Wir sehen uns am 21. Juni für einen unvergesslichen musikalischen Abend in den Straßen von Canohès!

Italiano :

Unitevi a noi il 21 giugno per un’indimenticabile serata di musica nelle strade di Canohès!

Espanol :

Acompáñenos el 21 de junio en una velada musical inolvidable por las calles de Canohès

