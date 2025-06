FÊTE DE LA MUSIQUE Carbonne 21 juin 2025 10:30

Haute-Garonne

FÊTE DE LA MUSIQUE Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-06-21 10:30:00

fin : 2025-06-22

2025-06-21

2025-06-22

Organisé par la Mairie de Carbonne et l’école de musique Résonnance.

Venez célébrer la fête de la musique à Carbonne ! .

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 80 03

English :

Organized by Carbonne town council and the Résonnance music school.

German :

Organisiert von der Stadtverwaltung Carbonne und der Musikschule Résonnance.

Italiano :

Organizzato dal Comune di Carbonne e dalla scuola di musica Résonnance.

Espanol :

Organizado por el Ayuntamiento de Carbonne y la escuela de música Résonnance.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Carbonne a été mis à jour le 2025-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE