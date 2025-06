FÊTE DE LA MUSIQUE CASA DI GIORGIO Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE CASA DI GIORGIO 10 Rue de la Loge Montpellier Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de la musique 2025 Le 21 juin dans votre restaurant italien préféré !

Vous cherchez que faire le 21 juin pour la Fête de la Musique ? Ne cherchez plus ! Venez célébrer l’été chez nous avec une ambiance 100 % italienne à la Casa di Giorgio !

Un restaurant italien ouvert en continu de 12h à 22h30

Pour l’occasion, notre restaurant italien vous accueille non-stop de midi à 22h30. Que ce soit pour un déjeuner en terrasse, un apéritif musical ou un dîner en famille, profitez de notre cuisine italienne authentique dans une ambiance chaleureuse et festive.

Stand à emporter dès 17h30 panozzo & boissons fraîches

À partir de 17h30, retrouvez notre stand à emporter spécial Festa della Musica ! Dégustez nos fameux panozzos italiens, préparés avec des produits frais, ainsi que des boissons fraîches parfaites pour vous rafraîchir entre deux concerts.

Une soirée festive à l’italienne

Profitez de la bonne humeur garantie tout au long de la journée ! La Festa della Musica 2025 à la Casa di Giorgio est l’occasion idéale pour vivre un moment convivial en famille ou entre amis, tout en savourant le meilleur de l’Italie. .

10 Rue de la Loge

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 04 17

English :

Fête de la musique 2025? June 21 at your favorite Italian restaurant!

Looking for something to do on June 21 for the Fête de la Musique? Look no further! Come celebrate summer with us in a 100% Italian atmosphere at Casa di Giorgio!

German :

Musikfest 2025 ? Am 21. Juni in Ihrem Lieblingsitaliener!

Sie suchen nach einer Möglichkeit, am 21. Juni die Fête de la Musique zu feiern? Suchen Sie nicht weiter! Feiern Sie den Sommer bei uns mit 100 % italienischer Atmosphäre im Casa di Giorgio!

Italiano :

Festa della musica 2025? Il 21 giugno nel vostro ristorante italiano preferito!

Cercate qualcosa da fare il 21 giugno per la Festa della Musica? Non cercate oltre! Venite a festeggiare l’estate con noi in un’atmosfera 100% italiana a Casa di Giorgio!

Espanol :

¿Fiesta de la música 2025? El 21 de junio en su restaurante italiano favorito

¿Busca algo que hacer el 21 de junio con motivo de la Fiesta de la Música? ¡No busque más! Venga a celebrar el verano con nosotros en un ambiente 100% italiano en Casa di Giorgio

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE CASA DI GIORGIO Montpellier a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT MONTPELLIER