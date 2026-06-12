Castets

Fête de la musique

Rue des forges Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez fêter la musique avec l’école de musique, l’harmonie La Mi Del Sol et la Batterie fanfare la Castésienne et la banda Lous Tiarrots.

Projection de la demi finale du Top14 Rugby et de la Coupe du Monde de foot.

Musique toute la soirée.

Buvette et food trucks. .

Rue des forges Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 40 09

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English :

L’événement Fête de la musique Castets a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme