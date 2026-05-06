Fête de la Musique Caulaincourt Caulaincourt

Caulaincourt

Fête de la Musique Caulaincourt

Rue de l’Église Caulaincourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer un événement inédit !

Dans le cadre de la fête de la musique, nous organisons un repas concert qui se déroulera le samedi 20 juin 2026 dans l’église de Caulaincourt. Les styles musicaux seront Pop Rock Variétés.

Au programme de cette soirée

– En 1ère partie avec une représentation musicale interprétée par notre groupe de jeunes musiciens talentueux et locaux.

– Suivi d’un repas champêtre sous chapiteau (buffet froid et dessert).

– Et enfin en 2nde partie musicale avec notre groupe de jeunes.

Cette soirée s’inscrit dans un projet de préservation de notre patrimoine dont une partie des fonds récoltés lors de cette soirée servira à participer au financement de travaux de rénovation ou d’entretien de notre église. Devenir spectateur, c’est devenir mécène !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et seront closes le 1er juin 2026. Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, ou en nous adressant un mail.

– La Caulaincourtoise

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer un événement inédit !

Dans le cadre de la fête de la musique, nous organisons un repas concert qui se déroulera le samedi 20 juin 2026 dans l’église de Caulaincourt. Les styles musicaux seront Pop Rock Variétés.

Au programme de cette soirée

– En 1ère partie avec une représentation musicale interprétée par notre groupe de jeunes musiciens talentueux et locaux.

– Suivi d’un repas champêtre sous chapiteau (buffet froid et dessert).

– Et enfin en 2nde partie musicale avec notre groupe de jeunes.

Cette soirée s’inscrit dans un projet de préservation de notre patrimoine dont une partie des fonds récoltés lors de cette soirée servira à participer au financement de travaux de rénovation ou d’entretien de notre église. Devenir spectateur, c’est devenir mécène !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et seront closes le 1er juin 2026. Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, ou en nous adressant un mail.

– La Caulaincourtoise .

Rue de l’Église Caulaincourt 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 67 26 17 lacaulaincourtoise02490@gmail.com

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English :

We are delighted to announce a brand new event!

As part of the Fête de la Musique, we’re organizing a dinner concert on Saturday June 20, 2026 in the Caulaincourt church. The musical styles will be Pop Rock Variety.

On the program for the evening:

– 1st part with a musical performance by our group of talented young local musicians.

– Followed by a country-style meal under the big top (cold buffet and dessert).

– And finally, the 2nd part will be a musical performance by our young band.

The evening is part of a project to preserve our heritage, with part of the proceeds going to help finance renovation and maintenance work on our church. By becoming a spectator, you become a patron of the arts!

Registration is now open and will close on June 1, 2026. So don’t hesitate to sign up now. For further information, please contact us by phone or e-mail.

– La Caulaincourtoise

L’événement Fête de la Musique Caulaincourt Caulaincourt a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Saint-Quentinois