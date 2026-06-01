Cauvicourt

Fête de la Musique

Salle polyvalente Cauvicourt Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la Musique

Dès 18h30, les enfants seront à l’honneur avec une grande Boom Bam Party DJ, mascotte, maquillage et animations au programme.

À partir de 20h, place au groupe Rock4Them pour un concert de reprises rock qui fera vibrer la salle polyvalente.

Tout au long de la soirée, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) proposera la vente de crêpes, barbe à papa et confiseries au profit de l’association Cadet Roussel, qui apporte soutien et réconfort aux enfants hospitalisés en oncologie au CHU de Caen ainsi qu’à leurs familles.

Samedi 27 juin 2026

Salle polyvalente de Cauvicourt

Venez nombreux partager ce moment de musique, et de convivialité ! .

Salle polyvalente Cauvicourt 14190 Calvados Normandie +33 2 31 78 17 60

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English : Fête de la Musique

Music Festival

L’événement Fête de la Musique Cauvicourt a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Suisse Normande