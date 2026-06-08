Fête de la Musique Centre-ville Mordelles

Cette année, la Fête de la musique prendra la forme d’un parcours dans les rues de Mordelles, avec cinq scènes réparties dans le centre-ville. Groupes locaux, école de musique, collectifs, reprises pop-rock, jazz-rock, reggae, funk, chanson française et musiques du monde se succéderont toute la soirée.

Côté scènes locales, le public pourra retrouver :

Rain Makerz — reprises pop-rock

Second Hand + Schoolwest — rock / pop-rock / école de musique

Rockin’T’BootS — rock / blues rock

CCCTRIO — jazz-rock / fusion

Ebatal — musiques d’ici et d’ailleurs

Dirty Monkeys, Les Moyens du bord et Idéfix — rock, variété, pop, reggae et chanson française

Sur la place de l’Église, une grande soirée afro-groove viendra rythmer la scène principale avec :

20h — DJ Chibukurenga — figure de l’underground de Johannesburg, musicien, cinéaste et militant culturel

21h — Achille Ouattara — atmosphère gospel, funk et mandingue

22h15 — KinYonga — afrobeat / funk

Une soirée gratuite pour flâner, écouter, danser, retrouver les voisins, découvrir les groupes et suivre la musique d’une rue à l’autre.

Informations pratiques

Lieu : centre-ville de Mordelles

Date : vendredi 19 juin 2026

Horaire : à partir de 19h

Tarif : gratuit

Mordelles ouvre les fenêtres, branche les amplis et laisse la musique prendre la rue.