Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 21:00:00

2025-06-21

La musique s’invite dans chaque coin de la ville à l’occasion de la Fête de la Musique ! Vibrez au son des artistes et laissez-vous emporter par l’ambiance festive !

Centre-ville 59 rue de la République

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 15 65 02

English :

Music is in every corner of the city for the Fête de la Musique! Vibrate to the sounds of the artists and let yourself be carried away by the festive atmosphere!

German :

Während der Fête de la Musique wird in jeder Ecke der Stadt Musik gespielt! Lassen Sie sich von den Klängen der Künstler mitreißen und genießen Sie die festliche Atmosphäre!

Italiano :

La musica risuona in ogni angolo della città per la Fête de la Musique! Ascoltate i suoni degli artisti e lasciatevi trasportare dall’atmosfera di festa!

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, la música recorre todos los rincones de la ciudad Escuche los sonidos de los artistas y déjese llevar por el ambiente festivo

