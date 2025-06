Fête de la musique – Cernoy-en-Berry 21 juin 2025 19:00

Rendez-vous à Cernoy-en-Berry le 21 juin dès 19h pour une Fête de la musique festive et ensoleillée ! Vibrez au rythme du groupe Trio Amigo musique cubaine, beguine et chansons françaises au programme. Ambiance garantie, restauration dès 6 € sur place !

Cernoy-en-Berry vous donne rendez-vous le vendredi 21 juin à 19h pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance chaleureuse et festive ! Venez vibrer au son du groupe Trio Amigo qui vous fera voyager avec des rythmes cubains, des beguines ensoleillées et des reprises de chansons françaises. Une soirée pour petits et grands à partager en famille ou entre amis. Sur place, restauration gourmande à partir de 6 € pour régaler vos papilles tout au long de la soirée. Ambiance musicale, convivialité et bonne humeur garanties ! Réservez dès maintenant via le QR code pour ne rien manquer de cet événement estival. On vous attend nombreux à Cernoy pour faire la fête comme il se doit ! 6 .

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02 secretariat@cernoy-en-berry.fr

English :

Join us in Cernoy-en-Berry on June 21 from 7pm for a festive and sunny Fête de la musique! Vibrate to the rhythm of Trio Amigo: Cuban music, beguine and French songs on the program. Atmosphere guaranteed, with food and drink available from 6? upwards!

German :

Treffen Sie sich am 21. Juni ab 19 Uhr in Cernoy-en-Berry zu einer festlichen und sonnigen Fête de la Musique! Vibrieren Sie im Rhythmus der Gruppe Trio Amigo: kubanische Musik, Beguine und französische Chansons stehen auf dem Programm. Garantierte Stimmung, Verpflegung ab 6 ? vor Ort!

Italiano :

Unitevi a noi a Cernoy-en-Berry il 21 giugno dalle 19:00 per una festosa e solare Fête de la musique! Vibrate al ritmo del Trio Amigo: in programma musica cubana, beguine e canzoni francesi. L’atmosfera è garantita, con cibo e bevande a partire dalle 18!

Espanol :

Únase a nosotros en Cernoy-en-Berry el 21 de junio a partir de las 19:00 para disfrutar de una soleada y festiva Fête de la musique Vibre al ritmo del Trío Amigo: música cubana, beguine y canciones francesas en el programa. El ambiente está garantizado, con comida y bebida a partir de las 18.00 h

