Cesseras

FETE DE LA MUSIQUE

2 Place de la République Cesseras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez la Fête de la Musique à Cesseras avec le concert en plein air de Nelly Chris. Rendez-vous au Café du Petit Causse pour partager une soirée d’été conviviale, festive et rythmée au cœur du village. Une escale musicale idéale en Minervois.

Venez fêter le retour de l’été et de la musique sous les étoiles du Minervois ! Pour cette édition de la Fête de la Musique, le chaleureux Café du Petit Causse à Cesseras devient le théâtre d’une soirée vibrante et animée. Installez-vous en terrasse pour partager un moment de convivialité et d’émotion en compagnie de l’artiste Nelly Chris, qui se produira en concert live pour l’occasion.

Laissez-vous emporter par son répertoire captivant au cœur de ce charmant village languedocien. Entre notes de musique, fraîcheur de la nuit naissante et discussions partagées, ce rendez-vous s’annonce comme l’escale idéale pour les amateurs de moments authentiques, de proximité et de découvertes artistiques locales. Que vous soyez de passage ou habitant de la région, rejoignez ce point de ralliement festif pour célébrer ensemble et en toute simplicité le plus long jour de l’année. Une belle soirée de partage en perspective. .

2 Place de la République Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 23 66

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English :

Celebrate the Fête de la Musique in Cesseras with an open-air concert by Nelly Chris. Join us at the Café du Petit Causse for a friendly, festive, rhythmic summer evening in the heart of the village. An ideal musical stopover in the Minervois.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Cesseras a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC