Fête de la Musique Chaillevette 21 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Fête de la Musique Place de Chatressac Chaillevette Charente-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter l’été en musique sur la place de Chatressac.

Place de Chatressac

Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 60 25 cmac.secretariat17890@gmail.com

English :

Come and celebrate summer with music on the Place de Chatressac.

German :

Feiern Sie den Sommer mit Musik auf dem Platz von Chatressac.

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con la musica in Place de Chatressac.

Espanol :

Venga a celebrar el verano con música en la plaza de Chatressac.

L’événement Fête de la Musique Chaillevette a été mis à jour le 2025-06-17 par Royan Atlantique